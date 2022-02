Es waren unerträgliche Nachrichten, die in den letzten Wochen durch die Medien gingen. Die Leiden von Missbrauchsopfern wurden verdrängt, stattdessen versuchte man, Missstände und Straftaten zu vertuschen. Als Mitglied der katholischen Kirche fällt es nicht leicht, damit umzugehen. Ich kann nachvollziehen, dass auch engagierte Mitglieder der Kirche jetzt sagen: Nun ist es genug, ich trete aus. Selbst an mich als Priester kamen da schon Anfragen, ob ich noch für diese Kirche arbeiten kann.

Ich bleibe weiter in der Kirche. Und ich möchte auch begründen, warum. Ich möchte Verantwortung übernehmen, auch wenn es weh tut. Wenn alle, denen die Opfer eben nicht egal sind, und die sich gegen eine Vertuschungspraxis wehren wollen, der Kirche den Rücken kehren, dann hilft das den Betroffenen nicht. Aber zum Glück gibt es Menschen in der Kirche, vor allem auch an verantwortlichen Positionen, die sich aktiv an der Aufarbeitung beteiligen, die den Opfern zuhören und ihnen Genugtuung verschaffen wollen. Wenigstens für unser Bistum Speyer kann ich das sagen.

Ihnen möchte ich den Rücken stärken und helfen, wo es in meiner Macht steht. Wo ich selbst davon überzeugt bin, dass Veränderungen notwendig sind, möchte ich darauf hinweisen und dafür arbeiten. Das kann ich nicht von außen tun, dazu muss ich in der Kirche bleiben. Und da sind schließlich auch noch diejenigen, die Hilfe im Glauben suchen, denen ich als Glaubender und Seelsorger helfen kann. Auch sie möchte ich nicht im Stich lassen.

Ich bin der Überzeugung, dass ich mit meiner Taufe nicht einem Verein beigetreten bin. Ich bin in die Gemeinschaft mit Jesus Christus eingetreten. Er erträgt mich, wie er auch Judas und den ihn verleugnenden Petrus ertragen hat. Ich bin ihm etwas schuldig. Ich habe versprochen, den Menschen zu sagen: Gott liebt die Menschen und ist ihnen treu. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit meinem Leben. Das verlangt von mir auch, wenn ich Unrecht sehe, mich dagegen zu wenden, gerade auch in der Kirche. In diesen Wochen fällt das besonders schwer, angesichts der Leiden der Opfer. Aber es ist notwendig. Und deshalb bleibe ich.

Der Autor

Meißner, 59, ist katholischer Dekan in Ludwigshafen und Pfarrer in der Pfarrei Hl. Petrus/Paulus.