Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Phönix Schifferstadt, der Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga, ist in der neuen Spielklasse offenbar angekommen. Eine runde, geschlossene Mannschaftsleistung führte zum 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Tabellenletzten SV Rülzheim. Großen Anteil am Erfolg hatte Mittelfeldspieler Lucas Fiederer.

Nach dem Abpfiff strahlte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler über das ganze Gesicht. „Wir haben das taktisch hervorragend gemacht und den Gegner mit hoher Laufbereitschaft beeindruckt“,