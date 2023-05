Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Turnverein Großwallstadt gehörte zu den erfolgreichsten Klubs in Deutschland. 44 Jahre spielte der Verein ununterbrochen in der Bundesliga. 2013 folgte der Abstieg. Es war der Beginn eines bitteren Absturzes eines Traditionsvereins. Am Mittwoch, 19 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle, spielt Großwallstadt gegen die Eulen Ludwigshafen – ein unerwartetes Kellerduell.

Beim TV Großwallstadt ging es zeitweise so turbulent zu, dass so mancher die vielen Veränderungen nicht mitbekommen hat. Vor einigen Jahren jedenfalls wurde auf der Internetseite des