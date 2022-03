Still ruht der See: „So erholsam kann Ludwigshafen sein“, schreibt Leser Otmar Refior zu seinem Bild. „Mein morgendlicher Spaziergang mit meiner Hündin Clara um den Jägerweiher ist für sie und mich Balsam für die Augen und die Seele.“ Entstanden ist der Weiher mit seiner ovalen Form in den 1970er-Jahren durch Kiesabbau. Er liegt im südöstlichen Bereich des ehemaligen Rheinmäanders innerhalb des Landschaftsschutzgebiets Maudacher Bruch. Im östlichen Bereich gibt es eine kleine Insel.

250 Meter breit, 375 Meter lang

An seiner größten Stelle ist der Weiher 250 Meter breit und 375 Meter lang. Insgesamt ist er ungefähr 6,2 Hektar groß. Maximal ist der Weiher fünf bis sieben Meter tief. Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv einfach per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.