Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Neuen bei den Eulen: Matej Asanin steht wieder im Tor der Eulen Ludwigshafen. Die spielen jetzt aber in der Zweiten Handball-Bundesliga. Um so höher ist es zu bewerten, dass der Kroate, der 2020 Vize-Europameister wurde, in die Pfalz zurückgekehrt ist. Diesen ungewöhnlichen Schritt verbindet der Torwart mit einer Art Liebeserklärung an seinen Club.

So schnell kann es gehen. Mancher Fan hatte Matej Asanin schon als Flop abgeschrieben. Im Februar 2019 kam der Torhüter vom portugiesischen Erstligisten Sporting Lissabon auf Leihbasis zu den