Das Hemshoffest gehört zu den traditionsreichsten und meistbesuchten Stadtteilfesten in Ludwigshafen. Am Samstag, 6. Juni, wird es um 14 Uhr auf dem Goerdelerplatz feierlich eröffnet. Bis Sonntag, 7. Juni, wird gefeiert. Die Veranstaltung soll ein Fest der Begegnung, der Vielfalt und des Zusammenhalts sein – mitten im Herzen des Hemshofs. „Gemeinsam möchten wir ein abwechslungsreiches Wochenende voller Musik, Gemeinschaft und guter Stimmung feiern“, sagt Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD).

„Starkes Zeichen setzen“

Anwohner sowie Gäste aus der gesamten Region sollen zusammenkommen, um bei Livemusik mit regionalen Bands, kulinarischen Angeboten und einem bunten Bühnenprogramm gemeinsam gut drauf zu sein. Gürsoy, die Arbeitsgemeinschaft der Nördlichen Innenstadt, deren Vorsitzender Andreas Bauer, und die Marketinggesellschaft Lukom als Kerweveranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher, „um gemeinsam ein starkes Zeichen für das lebendige und vielfältige Miteinander in der Nördlichen Innenstadt zu setzen“.