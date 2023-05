Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Müll, Drogen, Parkverstöße: In der Einwohnerfragestunde berichtete ein Anwohner dem Stadtrat am Montag ungeschminkt von den seiner Ansicht nach unzumutbaren Zuständen in der Nördlichen Innenstadt, speziell im Hemshof. „Sie sprechen vielen Bürgern aus der Seele“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Anthimos Dimitriadis hat griechische Wurzeln, ist aber im Hemshof geboren und dort aufgewachsen. Der 47-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur besitzt in der Hartmannstraße