Lesen mit grünen Aussichten: „Mein Lieblingsplatz ist unterm Kirschbaum, im Friesenheimer Garten mit der RHEINPFALZ. Bei Sommerhitze das einzig Wahre“, schreibt uns Monika Wadle zu unserer März-Aktion. Wenn Sie sich auch daran beteiligen wollen, müssen Sie sich sputen, denn am 31. März endet die Aktion. Ihr Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv schicken Sie per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.