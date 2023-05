Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Start kann sich sehen lassen. Mit zwei Erfolgen startete Faustball-Zweitligist TB Oppau in die neue Hallen-Spielzeit. Am Samstag (15 Uhr), möchte das Team von Trainer Matthias Bog am ersten Heimspieltag erneut jubeln.

„Wir sind sehr glücklich über die vier Punkte“, erklärt Matthias Bog, Trainer des TB Oppau nach dem ersten Wochenende der Saison. Doch auch der erfahrene Coach weiß, dass es