Blumen, Blätter Beete: „Mein schöner Lieblingsplatz in Ludwigshafen ist ein genüsslicher Spaziergang durch den Garten des Wilhelm-Hack-Museums“, schreibt Leserin Roswitha Brunner aus Ludwigshafen. „Am liebsten besuche ich ihn im Frühjahr, wenn nach den trüben Wintertagen die Frühlingsblumen mit ihren herrlichen bunten Farben sprießen und die Bäume mit verschiedenen Grüntönen ihre Blätter präsentieren. Auch freut es mich sehr, dass es den Hackgarten nach etlichen Jahren immer noch gibt. Ich meine, dies ist den fleißigen Gärtnerhänden mit einem großen Lob zu danken. Auch die verschiedenen kunstvoll gestalteten Beete oder die ausgefallenen, fast vergessenen Pflanzen und Gewürze begeistern mich immer wieder.“ Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv einfach per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.