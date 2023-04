Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der THW Kiel ist die erste Adresse im deutschen Profihandball. Dort gründet Dajana Kripgans zusammen mit zwei weiteren Freundinnen den Max-Neuhaus-Fanclub. Neuhaus ist Spielmacher des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen. Nun gab es kurz vor Weihnachten ein Wiedersehen – und eine Auszeichnung.

Die Freude war groß. Während am vergangenen Mittwochabend die meisten Akteure der Eulen Ludwigshafen am hinteren Ausgang der Stadthalle bei der Kälte und Dunkelheit direkt in den Mannschaftsbus