„Ein Kleinod – nicht nur für Alt und Jung“: So beschreibt Siglinde Bappert den Eulenpark. „Einst war dieser Ort der Friedhof von Friesenheim. 1913 wurde er zu einem Park, dem Friesenpark, der im Volksmund Eulenpark genannt wird. Seither ist er nicht nur für alle Generationen ein beliebter Fleck zum Verweilen und Spielen, sondern hier gibt es zahlreiche Arten von Bäumen und Sträuchern, in denen sich viele Vögel tummeln“, berichtet Bappert. Wer Glück habe, bekomme auch kleine Säugetiere, etwa Eichhörnchen und Igel, zu sehen. „Die Auslaufwiese für Hunde zieht Vierbeiner mit ihren Besitzern aus der ganzen Umgebung an. So ist aus dem Ort der Stille eine grüne Oase mit quirligem Leben geworden.“ Wenn Sie sich auch an unserer Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv einfach per E-Mail an die Adresse redlud@rheinpfalz.de.