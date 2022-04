Vor ein paar Jahren ist der Walnussbaum in unserer Einfahrt bei einem Sturm einfach umgefallen. Er war wohl krank, dieser riesige Baum. Jedes Jahr hat er mir Nüsse geschenkt, war bewohnt von Vögeln und Eichhörnchen, hat Schatten gespendet. Und dann das. Der Baum tot, sein Platz leer. Für mich ein trauriges Bild. Immer wenn ich einen toten Baum sehe, frage ich mich. Was kommt, wenn das Leben geht. Gibt es noch Hoffnung auf neues Leben?

Wenn er stirbt, was wächst dann nach an seiner Stelle? Ich denke an die Kriege, die noch immer toben in dieser Welt. In der Ukraine, in Syrien, im Jemen und an vielen anderen Orten. So viel Unfriede, Terror und Gewalt in der Welt. Unsägliches Leid. Was nährt meine Hoffnung auf Frieden?

„Sein Bild rührt mich an“

Der Friede gleicht einem Baum, aus einem kleinen Samen beginnt er zu keimen. Langsam entwickelt er die ersten Blätter, reckt sich der Sonne entgegen, entfaltetet zarte Wurzeln. Noch ist sein Stamm biegsam, noch seine Wurzeln suchen nach Halt. Er wächst, vielleicht unter Disteln oder Dornen, auf steinigem Boden, kann erstickt oder zertreten werden. Klein und schutzlos steht er da. Sein Bild rührt mich an.

Pfarrerin Birgit Kiefer Foto: Kiefer/Frei

Friede und Wohlergehen werden in der Bibel oft mit Bäumen verbunden. Wenn ich den Frieden mit einem Baum vergleiche, dann muss er gehegt und gepflegt werden. Auf gutem Boden kann er wachsen und gedeihen. Jeder grüne Zweig erzählt von Hoffnung.

Der Palmsonntag ist der Tag der grünen Zweige. Damit haben die Menschen Jesus bejubelt. „Hosianna“, haben sie gerufen. „Herr hilf doch!“ Lass uns auf einen grünen Zweig kommen.

Die Autorin

Birgit Kiefer, 61, ist Pfarrerin in Mundenheim