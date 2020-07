In den nächsten Wochen wird wohl kaum jemand an ihnen vorbeikommen: Vier blaue Riesenwürfel werben an vier Standorten in der Region für den Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Kurzem stehen sie vor dem Mannheimer Hauptbahnhof und der Rhein-Galerie. In Kürze außerdem vor dem Heidelberger Hauptbahnhof und dem Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim.

Die Botschaft an alle Bürger lautet wieder: Mit anpacken, gemeinsam was schaffen und am 19. September gemeinnützige Einrichtungen und Vereine tatkräftig überall in der Metropolregion Rhein-Neckar unterstützen. Bereits über 100 Projekte sind auf der Internetseite www.wir-schaffen-was.de registriert, davon auch einige in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Viernheim.

„Es ist großartig zu sehen, wie hoch die Resonanz auf den Freiwilligentag auch in diesem besonderen Jahr ist. In allen Städten und Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar ergeben sich wunderbare Projekte – der Wille, mit anzupacken und die Bereitschaft, sich für die Mitbürger einzusetzen, ist enorm hoch. Die Vorfreude auf den Freiwilligentag wächst stetig“, sagt Kirsten Korte, Geschäftsführerin des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN).

Eigene Projekte möglich

Die Auswahl an Möglichkeiten zu helfen, ist vielfältig und wächst täglich weiter. Eigene Projekte, die einen gemeinnützigen Hintergrund haben, können noch bis zum 31. August eingereicht werden: Das Gestalten von Freizeitgeländen, Müllsammeln auf öffentlichen Flächen, Fluss- und Uferreinigungen oder auch kontaktlose Angebote – hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Die bestehenden Projekte suchen noch Mitstreiter. „Helfende Hände sind überall willkommen“, lautet deshalb der gemeinsame Appell der Kommunen. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmer ein blaues „Wir schaffen was“-T-Shirt sowie freie Fahrt zu den Projekten mit den Bussen und Bahnen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar. Anmeldungen als Helfer und die Einreichung eigener Projekte sind jederzeit im Netz unter www.wir-schaffen-was.de möglich.

Auch Materialspenden willkommen

Projekte benötigen neben fleißigen Helfern derzeit zudem noch Unterstützung in Form von Materialspenden. Firmen und Privatpersonen, die zum Gelingen des Freiwilligentages beitragen möchten, können sich – ebenfalls unter www.wir-schaffen-was.de – ein Projekt aussuchen, das sie unterstützen möchten. Das Freiwilligentag-Team stellt auf Anfrage den Kontakt mit den Projektanbietenden her.

Zur Sache: Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wurde im Jahr 2008 zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Dreiländereck Baden-Hessen-Pfalz ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ wird er seitdem alle zwei Jahre am dritten Samstag im September durchgeführt. Er ist eingebettet in die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements und war mit zuletzt 7500 Teilnehmern die bundesweit größte Veranstaltung dieser Art.

Noch Fragen?