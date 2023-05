Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Lennart Thum wechselt innerhalb der Fußball-Oberliga vom FC Arminia Ludwigshafen zum 1. FC Kaiserslautern II. Der Stürmer spricht mit Thomas Leimert über seine Ziele, warum ihm der Abschied schwergefallen ist und bei welchen Vereinen er noch auf der Liste stand.

Herr Thum, was waren die Gründe für Ihren Wechsel zum FCK II?

Ich will versuchen, meine Leistungen, die ich in den vergangenen zwei Jahren bei der Arminia gebracht habe, zu