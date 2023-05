Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um 2 Uhr in der Nacht war der Bus der Eulen-Zweitliga-Handballer vom Auswärtsspiel am 19. September in Dessau (32:35) wieder nach Ludwigshafen zurückgekehrt. Einen Tag später waren zwar nicht die Spieler, aber der Bus mit dem Eulen-Logo schon wieder im Einsatz.

Haben die Eulen bei der Suche nach einem neuen Revier den Sprung über den Rhein gewagt? Die Frage stellt sich beim Anblick des eindrucksvollen schwarzen Reisebusses unwillkürlich. Nein, so weit