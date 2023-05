Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen.“ Das ist keine versöhnende Bitte, die in einen zerrissenen Zeitgeist passt, sondern ein Bestseller von Navid Kermani, der in einem Vater-Tochter-Gespräch Fragen zu den Wurzeln der Religionen aufwirft. Zu Gast bei den Klimalesungen der Buga23 schaut der deutsch-iranische Schriftsteller dabei selten ins Buch – dafür blickt er tief in die inneren Bedürfnisse der Menschen und die Wunder dieser Welt hinein.

Er ist klar in seinem Denken, und poetisch in seiner Sprache. Nicht nur wenn Kermani schreibt, auch wenn er frei spricht, kommen erhellende Aphorismen zum Vorschein. „Wir wollen