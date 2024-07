Der Sportbund Pfalz hat gezählt und eine Liste der größten Vereine im Land erstellt. Dabei zeigt sich: Die Region Ludwigshafen ist mit seinen Vereine gut dabei – wenngleich keiner an die Roten Teufel herankommt.

Der Eisenbahner-Sportverein (ESV) 1927 Ludwigshafen bleibt größter der „amtlich“ 136 Ludwigshafener Sportvereine. Nach der jüngsten Mitgliederstatistik des Sportbundes Pfalz, die der Dachverband der genau 1968 pfälzischen Sportvereine und seiner nun 515.629 Mitglieder jetzt vorlegte, ist der ESV mit 3013 Mitgliedern auch fünftgrößter Sportclub zwischen Rhein und Saar hinter dem mit Riesenvorsprung führenden 1. FC Kaiserslautern (27.954 Mitglieder), der Sektion Landau des Deutschen Alpenvereins (DAV) mit 4401 Mitgliedern, TSV Speyer (3676) und der DAV-Sektion Kaiserslautern (3510) vor dem Ludwigshafener Schwimmverein 07, dem mit 2834 Mitgliedern zweitgrößten Sportverein der Stadt.

Vier weitere Ludwigshafener Sportclubs folgen in dieser Statistik den beiden städtischen Großvereinen mit ebenfalls jeweils mehr als tausend Mitgliedern (von denen es 63 in der Pfalz gibt): Die DAV-Sektion Ludwigshafen (1933), VTV Mundenheim (1239), TV Edigheim (1209) und TuS Oggersheim (1136). Die weitere Reihenfolge: TSG Friesenheim (927), TV Rheingönheim (844), TG Oggersheim (805), TB 1889 Oppau (786), Post-SV (761), TV Ruchheim (741), SG 1851 (722), Ludwigshafener SC (676), DLRG Oggersheim (675), Kneippverein (630), TFC 1861 (579), TV Maudach (556), VfR Friesenheim (536), BASF-TC (528) und FC Arminia 03 (513).

Größter Sportverein des Rhein-Pfalz-Kreises ist die TSG Maxdorf mit 1837 Mitgliedern. Damit steht sie unter den 1968 gelisteten Vereinen pfalzweit auf dem 14. Rang. Mit fast genau 300 Mitgliedern weniger ist im Landkreis der SC Bobenheim-Roxheim (1538) die Nummer Zwei vor dem TV Schifferstadt (1534), TG Waldsee (1204), TSV Iggelheim (1181), TG Limburgerhof (1115), TuS Neuhofen (1045) und TV Lambsheim (1004), die jeweils ebenfalls die „Schallmauer“ von tausend Vereinsmitgliedern überwunden haben. Es folgen TSG Mutterstadt (996), SG Böhl-Iggelheim (953), VT Böhl-Iggelheim (936), TV Dannstadt (897), TuS Altrip (882), FSV Schifferstadt (859) und AV Harthausen (799).

Der mit Abstand größte Sportverband der Pfalz ist weiter der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) mit 155.665 Mitgliedern vor dem Pfälzer Turnerbund (95 008) und dem Tennisverband (30.620). Die erstmals seit der Corona-Krise wieder mehr als eine halbe Million Mitglieder der pfälzischen Sportvereine (gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 19.423 Mitgliedern) werden der Statistik zufolge von 8719 Funktionären, Trainern und Übungsleitern in ihren verschiedenen Positionen betreut. Durchschnittlich 53 Jahre alt sind diese Ehrenamtler. Was die Sportbund-Statistik ebenfalls aussagt: Jeder dritte Pfälzer gehört einem Sportverein an – genau sind es 35,87 Prozent.