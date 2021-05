Es rumort – mal wieder – in der AfD: Der vor wenigen Monaten entmachtete Kreisverbandsvorsitzende Timo Weber (42) schießt jetzt gegen den aktuellen Vorstand und die Fraktionsspitze im Stadtrat. Dem neuen Führungsteam seien Parteiposten wichtiger als die Sacharbeit. Das schade der Außendarstellung der Partei, kritisiert der Oppauer. Die AfD verkaufe sich schlecht. „Ich möchte dieser Entwicklung entgegensteuern“, betonte Weber auf Anfrage zu seiner Motivation.

„Die AfD wollte besser sein als die anderen Parteien. Nun muss sie aufpassen, dass sie nicht noch schlimmer wird“, sagt Weber. Der von Johannes Thiedig (43) geführten achtköpfigen Stadtratsfraktion legt er zur Last, in der Vergangenheit mehrfach nicht auf Presseanfragen geantwortet zu haben. Zudem habe die Fraktion die Chance liegen lassen, sich im Stadtmagazin „Neue LU“ (Ausgabe 06/2020, November/Dezember) zu positionieren. In dem alle zwei Monate erscheinenden Magazin habe die Fraktion zum wiederholten Mal keinen Beitrag geliefert, obwohl das allen Stadtratsfraktionen offen stehe. Bereits in der dritten Ausgabe 2020 (Mai/Juni) habe der damals noch amtierende Fraktionschef Pascal Bähr (26) dies versäumt. „Dafür wurde er auch vom Kreisvorstand einstimmig abgemahnt. Kein halbes Jahr später geschieht das Gleiche unter dem neuen Fraktionsvorsitzenden Johannes Thiedig“, kritisiert Weber.

„Sacharbeit zählt nicht mehr“

Dennoch hätten sich Thiedig und Bähr zuletzt in den beiden Ludwigshafener Wahlkreisen als Direktkandidaten für die Landtagswahl im März nominieren lassen. Sie erhielten nach Parteiangaben alle Stimmen der 23 anwesenden von insgesamt knapp 100 Mitgliedern des Kreisverbands. „In der AfD gibt es einen gefährlichen Trend: Sacharbeit zählt nicht mehr, nur gute Kontakte zu den ,richtigen’ Netzwerken. Postenjäger haben so leichtes Spiel“, betont Weber, der trotz seiner Entmachtung Parteimitglied bleiben will.

Zu seinem Nachfolger wurde am Abend des 18. August Stadtrat Manfred Hartinger (76) gewählt, nachdem sechs Personen aus dem neunköpfigen Vorstand zurückgetreten waren. Wegen Ungereimtheiten bei einem Grillfest hatte es massive Vorwürfe gegen die Stadtratsfraktion gegeben. Als Konsequenz wurden Neuwahlen angesetzt.

„Persönliche Zerwürfnisse“

Weber hatte sich aus Protest nicht mehr zur Wahl gestellt und spricht auch von persönlichen Zerwürfnissen. Ausgebootet aus dem Vorstand wurden seinerzeit auch der Landtagsabgeordnete Timo Böhme (57) sowie Webers Weggefährte Joachim Klingmann (59). Damals wollte sich Weber nicht zu den Vorkommnissen äußern, um die Geschehnisse sacken zu lassen und sich über seine künftige Rolle in der Partei Gedanken zu machen.

„Weber wird abgemahnt“

Kreisverbandsvorsitzender Hartinger sagte am Montag auf Anfrage, Webers Äußerungen entsprächen nicht der Wahrheit. Er werde dafür abgemahnt. „Wenn er so weitermacht, fliegt er aus der Partei. So geht’s nicht.“ In dieser Angelegenheit stehe er bereits in Verbindung mit dem Landesverband, berichtete Hartinger. Weber wie auch Böhme hätten in der AfD ihren Kredit längst verspielt.

„Neun neue Mitglieder“

Dass abermals kein AfD-Beitrag in den „Neuen LU“ erschienen sei, sei bedauerlich und dürfe nicht wieder vorkommen, räumte Hartinger ein. Er erklärt das Malheur mit beruflichen Verpflichtungen des ehemaligen Fraktionschefs Bähr, der nun einen neuen Job und damit wieder mehr Zeit für die Fraktionsarbeit habe. Er sei ja auch zwischenzeitlich ins zweite Glied der Fraktion gerückt. „Aber dass Weber sich deswegen jetzt so aufbaut und so ein Theater macht“, sei völlig unangebracht. Mit der AfD gehe es weiter aufwärts, betonte Hartinger. Seit dem Führungswechsel Mitte August habe die Partei in Ludwigshafen neun neue Mitglieder gewonnen.

Kommentar: Vom Löwen zum Papiertiger

Die AfD als Gegenentwurf zu den „Etablierten“? Bisher ist nicht viel davon zu spüren. Im Gegenteil.

Wie die ebenfalls zerstrittenen Grünen hatte auch die AfD im Mai 2019 allen Grund zum Jubeln: Sie holte acht Mandate bei der Kommunalwahl und wurde nach der Fraktionsspaltung der Grünen sogar drittstärkste Kraft im Stadtrat hinter CDU (15) und SPD (16). Der Burgfrieden hielt allerdings nicht lange. Dass es in den AfD-Reihen knistert, deutete sich bereits an, als nicht Parteichef Timo Weber, sondern der junge Pascal Bähr zum Fraktionschef bestimmt wurde. Weber verzichtete auf sein Mandat, trat als Parteichef zurück und dann doch wieder an. In der Folge wurde der Riss in der AfD immer größer – bis zur Entmachtung Webers. Dass es dabei vor allem um persönliche Befindlichkeiten, Pöstchen und Macht ging, spricht nicht gerade für die AfD. Trat sie doch als Gegenentwurf zu den „Etablierten“ an. Fazit: Als Löwe gestartet, als Papiertiger gelandet.