„Welch wunderbare Idee“: Das schreibt Brigitte Thimm zu unserer März-Aktion „Schönes LU“. „Ich bin nun zwar der Liebe wegen schon zehn Jahre weg aus Ludwigshafen, aber durch Familie, Freunde und die tägliche RHEINPFALZ doch noch eng mit meiner Stadt verbunden und gut informiert.“ Bei Besuchen in der Heimat gebe es immer wieder tolle Motive, die zum Fotografieren verlocken. „Denn Ludwigshafen hat tatsächlich viele schöne Plätze und Ecken.“ Das Foto vom Ebertpark ist an einem späten Nachmittag entstanden. „Es hatte leicht geschneit, die Lampen im Park beleuchteten den Eingang und tauchten alles in schönes weiches Licht. So gelingt es immer wieder, schöne Erinnerungen an LU mit nach Hause nach Nordrhein-Westfalen zu nehmen.“ Wenn Sie sich auch an unserer Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie uns ein Bild per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de..