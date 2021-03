Bei der Bäckerei Lanzet in Friesenheim werden am sehr frühen Sonntagmorgen die Geschäftsräume geputzt. So auch am 21. März. Die Person, die saubermacht, kommt zum Seiteneingang herein und verlässt die Räume so auch wieder. Offensichtlich hatte die Reinigungskraft die Tür zuletzt nicht so verriegelt, wie das hätte sein sollen. Irgendwann, so nach 6 Uhr, muss ein Unbekannter die Tür dann aufgedrückt und sich somit Zugang zur Backstube verschafft haben.

Als einer der Bäcker gegen 8 Uhr die Räume betrat, stellte er fest, dass hier jemand gewesen sein muss, und informierte den Chef, Ulf Lanzet. Es fehlten diverse Süßigkeiten, verspeist oder mitgenommen, Kuchen und anderes Gebäck. Und es fehlten vor allem zwei Spendenboxen mit 200 Euro Inhalt, die auf der Theke standen.

Das Kuriose an der Sache: Der Eindringling kam wohl mit einem Fahrrad, möglicherweise ein gestohlenes, das er im Lanzet-Treppenhaus zurückgelassen hat. Die Polizei war vor Ort und hat alles aufgenommen. Und Ulf Lanzet hat eine Botschaft auf einer Tafel hinterlassen, die bei zahlreichen Kunden vor Betreten des Laden süß-saure Gefühle weckt – und viele einfach nur sprachlos zurücklässt.

Im Wortlaut heißt es da: „Hallo unbekannter Einbrecher! Wir hoffen, der Kuchen hat geschmeckt. Bei Rückgabe unserer Spendenboxen (...) können Sie Ihr ,Fluchtfahrrad’ abholen. Lanzet. Lust auf Süsses ist eine Sünde wert!“