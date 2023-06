Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich habe meine ganze Filmkarriere in Frankreich gemacht“, erklärt der in Baden geborene deutsch-französische Regisseur Dominik Moll. Zum 71. Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg hat er seinen Krimi „In der Nacht des 12.“ mitgebracht, der sehr passend am 12. Januar in den Kinos starten wird.

Im Film, der im Festivalprogramm nur unter seinem originalen französischen oder dem internationalen Titel „The Night of the 12th“ zu finden ist, geht es jedoch um eine herbstliche