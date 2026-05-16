In den Ergebnishaushalten übersteigen die Aufwendungen von 16,8 Millionen Euro (2026) die Erträge um 1,3 Millionen Euro. Im kommenden Jahr sind die Beträge ähnlich, das Defizit beträgt knapp zwei Millionen Euro. In den geplanten Finanzhaushalten, in denen die Einzahlungen mit den Auszahlungen verrechnet werden, ergeben sich ebenfalls Fehlbeträge: 3,7 Millionen Euro (2026) und 6,1 Millionen Euro (2027). Größte Einnahmequelle sind die Steuern mit 12,1 Millionen (2026) und 12,2 Millionen Euro. Das sind die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer sowie die Gewerbe- und Grundsteuern.

Größter Ausgabeposten sind die Umlagen an den Kreis und an die Verbandsgemeinde sowie die Gewerbesteuerumlage: 10,8 Millionen (2026) und elf Millionen Euro. Größte Investitionsansätze sind die Baumaßnahmen in die Gemeindeinfrastruktur: 3,75 Millionen Euro für beide Jahre zusammen. Für Investitionen in die Kindergärten sind 3,1 Millionen Euro in beiden Jahren veranschlagt. Aber auch die Erweiterung des Gewerbegebiets Ost schlägt mit über zwei Millionen Euro (26/27) zu Buche. Auf der Einnahmenseite bei den Investitionen stehen aber auch mögliche Zuschüsse und Einnahmen aus Beiträgen von etwas mehr als einer halben Million Euro. Der Schuldenstand Ende 2025 lag bei 3,9 Millionen Euro. Ende 2026 könnte der bei Aufnahme aller geplanten Kredite bei knapp sieben Millionen Euro und Ende 2027 bei 11,4 Millionen Euro liegen.