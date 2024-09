Elke Heidenreichs „Altern“ hält sich im August weiterhin an der Spitze der am häufigsten gekauften Bücher. Die Erwartungen, die der Verlag Yes Publishing in die deutsche Neuauflage von J. D. Vances „Hillbilly Elegie“ gesetzt hat, haben sich seit dem Erscheinen Mitte August offenbar nicht erfüllt. Weder auf der „Spiegel“- noch auf der regionalen Bestsellerliste ist das Buch des Vizepräsidentschaftskandidaten bisher zu finden.

Dafür steht auf der „Spiegel“-Liste Sachbuch, immerhin auf Platz 19, Dan Morains Biographie der Präsidentschaftsbewerberin im US-Wahlkampf Kamala Harris.