Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein knallrotes Goggomobil, Baujahr 1969, ist der ganze Stolz von Andreas Herrmann. Der Unternehmer hat viel Arbeit in den Oldtimer investiert. In Rheingönheim betreibt der 57-Jährige eine Autosattlerei.

Eine Autosattlerei findet sich nicht allzu häufig. Das einzige Unternehmen dieser Art in Ludwigshafen betreibt Andreas Herrmann in Rheingönheim. Wie der Name schon andeutet, geht der Ursprung des