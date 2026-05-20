Vier Eier, geschlüpfte Küken und tägliche Besuche auf der Dachterrasse: Ein Amselnest wird zur Attraktion. Doch leider nimmt die Geschichte kein glückliches Ende.

Die Geschichte beginnt mit einer verwilderten Blumenschale und einem Mann auf der Bettkante. Als Christian Karpp morgens in seinem Schlafzimmer in Maudach sitzt und sich die Socken anzieht, bemerkt er plötzlich eine ungewöhnlich fleißige Besucherin auf der Dachterrasse: Eine Amsel baut direkt vor der Balkontür ihr Nest.

„Am selben Abend lag schon das erste Ei drin“, erzählt der 58-Jährige. Von da an geht alles schnell. Jeden Tag kommt ein weiteres Ei hinzu, bis schließlich vier Eier im Nest in der Blumenschale liegen und die Küken schlüpfen. Karpp beobachtet das Schauspiel aus nächster Nähe. „Es war die Attraktion nach der Arbeit zu sehen, wie die Küken aufwachsen“, sagt er. In seinem Freundeskreis verschickt er begeistert Bilder der kleinen Vogelfamilie und nennt sich scherzhaft schon bald selbst „Amsel-Patenonkel“.

„Positive Faulheit“

Dass die Amsel ausgerechnet in einer Blumenschale ihr Nest baut, hat auch mit Karpps eigener Bequemlichkeit zu tun. Oder, wie er es nennt: mit „positiver Faulheit“. Im Vorjahr hatte er in die Schale Blumenwiesensamen gesät. Über Herbst und Winter ließ er die vertrockneten Pflanzen einfach stehen. Im Frühjahr war er dann zu spät dran, die Schale neu zu bepflanzen. Stattdessen begann alles wieder kräftig zu sprießen.

„Viele Menschen pflegen ihre Gärten und Balkone geschniegelt und gestriegelt, weil sie denken: Was sagen denn die Nachbarn?“, sagt Karpp. „Aber genau dadurch nehmen wir Tieren den Lebensraum.“ Dass Karpp sich für Natur- und Artenschutz interessiert, kommt nicht von ungefähr. Der Maudacher unterstützt die Ornithologische Beobachtungsstation Altrhein (Orbea), eine ehrenamtliche Naturschutzgruppe, die sich seit Jahrzehnten für Vögel, Biodiversität und Lebensräume in Ludwigshafen engagiert.

Kein Happy End

Nur wenige Tage nach dem Schlüpfen der Küken ist das Nest aber plötzlich leer. Christian Karpp weiß sofort, was passiert ist. Eine Elster hat den Amsel-Nachwuchs geholt. „Ich war schon traurig“, sagt er. „Ich hätte die Kleinen gerne groß werden sehen.“

Die Amsel lässt sich beim Bauen des Nestes nicht stören. Foto: KARPP/OHO

Genau an diesem Punkt beginnt für Klaus Eisele die eigentliche Geschichte hinter den Bildern. Der 70-jährige Naturschutzbeauftragte der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises warnt davor, die Elster nun zum Bösewicht zu machen. „Die Elstern sind nicht schuld“, sagt der Orbea-Leiter. Nesträuber gehörten ganz selbstverständlich zur Natur. Das eigentliche Problem sei vielmehr, dass viele Singvögel kaum noch geschützte Orte finden, um ihre Nester zu verstecken.

Immer weniger Rückzugsorte

Amseln zählen zu den sogenannten Freibrütern. Sie bauen ihre Nester nicht in Höhlen oder Nistkästen, sondern versteckt in Hecken, Sträuchern oder dichtem Grün. Doch genau diese Strukturen verschwinden laut Eisele zunehmend aus Städten. Hecken würden gerodet, Grünflächen immer stärker „aufgeräumt“, wilde Ecken beseitigt. „Die Leute beschweren sich, wenn Wiesen stehen bleiben oder Laub liegen bleibt. Dann gilt das schnell als ungepflegt“, sagt Eisele. Genau darin liege aber das Problem: „Diese Entfernung von der Natur.“ Wilde Ecken, Hecken und dichtes Grün seien wichtige Rückzugsorte für Vögel und Insekten.

Dass die Amsel ihr Nest ausgerechnet in einer offenen Blumenschale auf einer Dachterrasse baute, sei deshalb eher Zeichen eines Problems als einer Idylle. „Die Vögel stehen unter Brutdruck“, erklärt Eisele. Fehlen geschützte Plätze, würden die Nester zwangsläufig sichtbarer und damit leichter zur Beute für Elstern oder andere Nesträuber.

Schutzgitter gebaut

Auch „Amsel-Patenonkel“ Karpp möchte deshalb ausdrücklich kein schlechtes Bild der Elster zeichnen. „Die armen Elstern sind nicht schuld“, sagt auch er. Stattdessen habe er bereits Konsequenzen gezogen: Über der Blumenschale auf der Dachterrasse habe er inzwischen ein Gitter angebracht, weit genug für Amseln, aber zu eng für Elstern. „Mal sehen, ob das Nest für einen weiteren Brutversuch genutzt wird.“

Für Karpp zeigt die Geschichte vor allem, wie wichtig naturnahe Balkone und Gärten geworden sind. „Man soll die Natur einfach machen lassen.“ Manchmal reiche schon ein bisschen Unordnung, damit plötzlich Leben einziehe.