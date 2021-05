Corona stellt die Lehrer vor immer neue Herausforderungen. Fernunterricht im ersten Lockdown, Wechsel- und jetzt wieder Fernunterricht – das Arbeitspensum der Pädagogen ist immens gestiegen, und dennoch werden sie in der Öffentlichkeit häufig kritisiert. Ein Einblick.

„Ich schaue direkt mal nach, ob alle da sind“, sagt die Mathe- und Deutschlehrerin Katharina Fath, wirft einen Blick auf die neben ihr liegende Klassenliste und auf den Bildschirm ihres Notebooks. „13 sollten wir sein.“ Auf dem Lehrplan für die achte Klasse der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim (IGSLO) steht am Dienstag Berufsvorbereitung.

„Einer fehlt noch“, stellt sie fest. Sein Mitschüler habe Internetprobleme, verkündet einer der anwesenden Achtklässler. Nicht immer weiß Fath, ob das stimmt. Regelmäßig erscheinen Schüler zu spät oder schieben Termine vor. „Manchmal fühlt man sich da schon veräppelt. Wir müssen einfach darauf vertrauen, dass das Kind die Wahrheit sagt. Wie soll ich das überprüfen?“

Sorgen um schwächere Schüler

Es gebe durchaus Schüler, die sich im Homeschooling positiv entwickelt hätten. „Hier merkt man, dass die Eltern hintendran sind.“ Andere, vor allem schwächere Schüler, drohen allerdings auf der Strecke bleiben. „Um sie mache ich mir Sorgen.“ Für deren Unterstützung hat sie Online-Fragestunden eingerichtet. „Ich weiß nie genau, ob die Schüler den Lernstoff verstanden haben, ob sie mehr Zeit brauchen. Ich kann nichts aus ihrer Gestik und Mimik ablesen, weil ich sie ja nicht sehe“, sagt Fath. Lediglich über Mikrofone können sie miteinander kommunizieren. Unter anderem aus Datenschutzgründen und wegen der erhöhten Datentransfermenge bleiben die Kameras in der Regel aus.

Die Ludwigshafener Pädagogin unterrichtet über das Videokonferenzsystem Microsoft Teams – wie viele ihrer Kollegen auch. Schulen, die solche Systeme nutzen, dürfen dies in Absprache mit dem Landesdatenschutzbeauftragten noch bis zu den Sommerferien weiter tun. Alternativ wird an zahlreichen Schulen in Ludwigshafen das seit November vom Land zur Verfügung gestellte System Big Blue Button genutzt. Zudem stehen Schüler und Lehrer je nach Schule über die Lernplattformen Moodle oder Lo-Net im Austausch. Aufgaben, Dateien und schriftliche Mitteilungen können dort hochgeladen werden. Landesweit wird eine Einheitlichkeit angestrebt: Die Lernplattform Schulcampus Rheinland-Pfalz soll ab Sommer zum Einsatz kommen.

Test am Bildschirm

Für die Stunde am Dienstag hat Fath einen Multiple-Choice-Test mit Fragen zum Bildungswesen in Rheinland-Pfalz vorbereitet. „An welcher Schule kann man die Berufsreife erlangen?“ „Wie heißt der Abschluss nach der zehnten Klasse?“ „Was ist ein Numerus Clausus?“ Eine Schülerin ist die tragende Säule des Unterrichts, gibt Rückmeldung zu nahezu jeder Frage. Fath versucht, alle Jugendlichen miteinzubeziehen – auch die schweigsamen. Neben ihr sitzt Tochter Maja, die die zweite Klasse besucht und just in dem Moment bei einer Matheaufgabe dringend Hilfe benötigt. „Mama, was muss ich da machen?“ Fath winkt ab. Nicht jetzt.

In der achten Klasse geht es um das Thema Praktikum. Das steht für die Mittelstufen-Schüler im April an. „Ob es aber aufgrund von Corona überhaupt stattfinden kann, ist fraglich“, meint die Lehrerin. Viele Jugendliche werden aktuell von den Arbeitgebern vertröstet. „Ist bekannt, wann die Schule wieder öffnen darf?“, fragt ein Schüler in die Runde. „Das erfahren wir Lehrer wie alle anderen auch aus den Medien.“

Kein Ersatz für Präsenz

Was Fath im Fernunterricht vermisst, ist der persönliche Kontakt mit ihren Schülern. „Mir fehlt der Umgang mit Menschen. Ich habe mich ja ganz bewusst gegen einen Bürojob entschieden“, betont sie. Lehrerkollegin Tamara Mödersheim (Deutsch, Ethik, Darstellendes Spiel) stimmt ihr zu. „Ich mag den Trubel in der Schule“, sagt Fath, die mit viel Herzblut ihren Beruf ausübt. „Der Distanzunterricht ist notwendig, wird aber niemals ein Ersatz für den Präsenzunterricht sein“, betont Andreas Wehrmeister, der neue Schulleiter der IGSLO. Er lobt das Engagement der Lehrer, die im zweiten Lockdown schon eine gewisse Routine entwickelt hätten.

Online zu unterrichten sei für alle Beteiligten nicht einfach, sagt Fath. „Einerseits soll ich den Lehrplan durchbringen, andererseits dürfen die Schüler nicht überfordert werden und sollen in ihrem Tempo lernen können.“ In Sachen Vorbereitung sind die Lehrer mehr denn je gefordert. Fath ist zudem Mutter zweier Kinder, die die zweite und dritte Klasse besuchen. „Ich muss schauen, dass das Homeschooling läuft, und zeitgleich muss ich meinen Unterricht vorbereiten und durchführen.“ Der Terminplan am Vormittag ist durchgetaktet. Unterrichtet die Mutter, ist der Ehemann im Homeoffice und sind die beiden Kinder ebenfalls online, dann bricht häufig das Netz zu Hause zusammen. So schauen sie, dass meist nacheinander gearbeitet wird.

Warten auf Dienst-Laptops

Der Lehrstoff wird nicht etwa mit Schul-Laptops, sondern mit privaten Computern vermittelt. Und da geht es ihr wie all den anderen Kollegen an der Schule, die nach wie vor auf die von Bund und Ländern zugesagten Dienst-Laptops warten.

Das negative Bild des Lehrers in der Öffentlichkeit ärgert die Pädagoginnen Fath und Mödersheim maßlos. Vorbereitungen, Konferenzen, Korrekturen von Klassenarbeiten – all das fällt in die Ferienzeit. In Zeiten von Corona wird auch noch abends viel gearbeitet. „Klar, wir sind privilegiert, haben in der für alle schwierigen Zeit unser festes Gehalt, aber auch wir kommen an unsere Grenzen.“ Hinzu komme die Angst vor einer Corona-Ansteckung beim Präsenzunterricht. „Wir Lehrer sind eben auch nur Menschen“, appelliert Fath für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung.