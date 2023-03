Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pandemie verändert vieles – auch den Arbeitsalltag am Amtsgericht in Ludwigshafen. Sie wirft außerdem Fragen auf wie: Darf es Verhandlungen per Videokonferenz geben? Und: Dürfen Zeugen eine Maske tragen? Alles nicht so einfach, weiß Amtsgerichtsdirektor Daniel Kühner.

Das Thema „Corona“ begegnet dem Besucher schon am Eingang zum Amtsgericht. Ganz zeitgemäß wird man gebeten, sich mit der Luca-App anzumelden. Auf dem Weg in sein Büro