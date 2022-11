Mit dem Advent und damit der „besinnlichen Zeit“ vor Weihnachten sind viele Traditionen verbunden. Eine der Bekanntesten ist sicher die des Adventskranzes. Sie geht auf das 19. Jahrhundert zurück und sollte damals vor allem Kindern durch das stetige Anzünden der Kerzen helfen, die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen.

Licht spielt dabei eine entscheidende Rolle. Bei Johann Hinrich Wichern, dem Erfinder des Adventskranzes, gab es dabei für jeden Tag des Advents eine Kerze. Heute sind es vier, die für die vier Adventssonntage vor Weihnachten stehen. Trotzdem bleibt das Licht der Adventskranzkerzen das Symbol schlechthin. Mit jedem Sonntag wird der Kranz und damit der Raum, in dem er steht, heller. Es ist die Hoffnung, die auf das Kommen des Messias hinweist, auf das der Advent in den christlichen Kirchen vorbereiten soll – auf Weihnachten, die Geburt Jesu Christi.

Dominik Geiger Foto: Kath. Stadtdekanat/Gratis

Wie sein Kommen in die Welt und damit in das Leben der Menschen dieses heller, hoffnungsvoller, zuversichtlicher machen will, so zeigt es der Adventskranz, dessen Licht letztlich im hell erleuchteten Weihnachtsbaum aufgeht.

Vielleicht kann gerade dieses Jahr, wo so manche künstliche Lichtquelle dunkel bleibt, der Adventskranz ein Begleiter durch die kommende Zeit sein, der auch über so manches Dunkel dieser Tage eine neue Hoffnung aufscheinen lässt.

Der Autor

Dekan Dominik Geiger, 40, ist Pfarrer der katholischen Pfarrei Heilige Cäcilia in Ludwigshafen.