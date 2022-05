Die TFC-Hockeyrinnen haben ihrem Rückrundenauftakt der Feldsaison gegen den Oberliga-Spitzenreiter, die TG Frankenthal 2, mit 1:2 (0:1) verloren. Damit wartet der TFC weiter auf den ersten Sieg der Feldsaison.

Für den TFC Ludwigshafen geht es gegen den Abstieg. Da in der Hinrunde nur gegen den TV Alzey ein Punkt ergattert wurde, steht der TFC auf dem sechsten und zugleich letzten Tabellenplatz. Um den Anschluss zum fünftplatzierten Alzey nicht zu verlieren, benötigte der TFC am Samstag einen Sieg gegen den Tabellenführer.

Die Ausgangssituation hätte für den Auftakt zur Mission Klassenverbleib also deutlich besser sein können. Zumal der TFC das Hinspiel mit 0:6 verlor. Trainer Roland Hildebrandt jedoch prognostizierte bereits vor der Partie, dass das Rückspiel ausgeglichener sein würde.

So kam es dann auch. Bereits im ersten Viertel bewahrheitete sich die Vorhersage Hildebrandts. Es war eine ausgeglichene erste Halbzeit, jedoch ohne echte Großchancen. Dennoch gelang es den Gästen, kurz vor Ende des ersten Viertels in Führung zu gehen (14.). Der TFC ließ sich nicht beirren und kam nun besser sowie spielbestimmender in das zweite Viertel.

Nun vier Punkte Rückstand

Auch zu Beginn des dritten Viertels ließ der TFC nicht locker und drängte auf einen Treffer. Doch Frankenthal übernahm die Spielkontrolle. Der TFC glich durch Eleni Tatou aus (41.). Noch vor Ende des dritten Viertels ging Frankenthal erneut in Führung. (44.).

Da der TV Alzey gegen den Kreuznacher HC gewann, ist der Rückstand auf den fünften Platz, aus Sicht des TFC, weiter angestiegen. „Wir spielen als nächstes gegen den drittplatzierten HTC Neunkirchen. Das wird ein ähnliches Spiel werden wie gegen Frankenthal. Jedoch wissen wir, dass es auf die Partien gegen Alzey und Kreuznach ankommen wird, um die Klasse zu halten“, sagt TFC-Trainer Hildebrandt.