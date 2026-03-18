Der Abraham-Pokal ist keine Auszeichnung, sondern eine Verpflichtung: Die Schule, die ihn hat, beschäftigt sich für ein Jahr besonders intensiv mit dem interreligiösen Dialog.

Seit 2001 wandert jeweils ein Pokal in Mannheim und Ludwigshafen von Schule zu Schule. Nun wurde die Trophäe am Mannheimer Karl-Friedrich-Gymnasium an neue Hoffnungsträger für Respekt und Toleranz übergeben.

Sie stampfen mit den Füßen auf. Lachend, und doch auch mit Ernst in der Miene. „Es wird Zeit, dass sich was ändert!“, singen die Kinder der Neckarschule. Das ist eine Grundschule in der Neckarstadt West mit 310 Kindern. In ihrem Stadtteil leben Menschen aus 140 Nationen als Nachbarn nebeneinander. „Wir sind bunt, so wie die Gesellschaft es ist“, sagt Schulleiter Manuel Rüttinger bei seiner Ansprache, kurz nachdem seine Schüler die kelchförmige Verpflichtung stolz übernommen haben.

Die andere Religion jenseits der Stereotype kennenlernen

Ins Leben gerufen wurde der Pokal von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) zu Ehren Abrahams aus dem Buch Genesis im Alten Testament. Abraham gilt als gemeinsamer Stammvater von Judentum, Christentum und Islam – deshalb werden diese Religionen auch „abrahamitisch“ genannt. Von Anfang an wird bei dem seit 25 Jahren bestehenden interreligiösen Dialog auch der muslimische Glaube miteinbezogen. Schulklassen entwerfen Projekte, befassen sich intensiv mit den abrahamitischen Religionen, und lernen so die jeweils „andere Religion“ fern ihrer Stereotype und Vorurteile kennen.

Das geschieht etwa durch das gemeinsame Erleben großer Feste wie Weihnachten, Ramadan oder Sankt Martin als Symbol des Teilens. Das hat die Neckarschule ohnehin schon verinnerlicht. Mit der Trophäe aber möchte man dieses Miteinander und die gelebte Vielfalt ausweiten. Durch Kunst- und Musikprojekte, einem Theaterstück oder der Beschäftigung mit Persönlichkeiten, die für Werte stehen – wie Anne Frank oder Martin Luther King.

Motto „Schulter an Schulter. Miteinander“

„Schulen sind nicht nur Orte der Bildung, sie haben auch einen gesellschaftlichen und wertevermittelnden Auftrag auf emotionaler Ebene“, erklärt Rita Althausen die Idee des von der Künstlerin Waltraud Suckow geschaffenen Wanderpokals, der ein Zeichen setzt gegen Rassismus, Antisemitismus oder Islamophobie. „Das aber geht nur gemeinsam“, so die jüdische Vorsitzende der GCJZ. „Schulter an Schulter. Miteinander“ lautet das diesjährige Motto.

In Ludwigshafen sind es die Schulen für Gesundheits- und Pflegeberufe des Klinikums, die den seit 2003 bestehenden Ludwigshafener Pokal an das Geschwister-Scholl-Gymnasium weiterreichen. „Im Gegensatz zu anderen Trophäen, die vergangene Leistungen würdigen, ist der Abraham-Pokal die Verpflichtung für ein zukünftiges Engagement“, verdeutlicht Ludwigshafens Oberbürgermeister Klaus Blettner. Dieser Brückenschlag gehe über die Religionen hinaus und sei in Zeiten, in denen Debatten polarisiert werden, von unschätzbarem Wert. „Wir verstehen Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung. Doch dafür braucht es Bildung, Begegnung und einen offenen Dialog“, betont er.

„Der Grundstein ist schon gelegt“

Für das Geschwister-Scholl-Gymnasium, das sich schon dem Namen nach mit der Widerstandsgruppe Weiße Rose, „mit der Pflicht jedes Einzelnen, sich für die Demokratie einzusetzen“, befasst, ist es bereits das zweite Jahr mit dem Pokal. Dass eine Grundschule wie die Neckarschule aber den Pokal erhält, sei eine Seltenheit. „Kinder haben noch eine ganze natürliche Offenheit für Vielfalt. Der Grundstein ist also schon gelegt“, sagt Dirk Grunert, Mannheims Bürgermeister für Bildung und Soziales.

Das Karl-Friedrich-Gymnasium lebt vor, wie diese Basis weiter gefördert werden kann. Intensiv haben sich die Schüler im letzten Jahr mit Hermann Maas befasst. Ein Pionier des jüdisch-christlichen Dialogs, der ab 1915 als evangelischer Pfarrer an der Heiliggeistkirche in Heidelberg tätig war und Juden während des Nazi-Terrors half, „sich zu verstecken, zu fliehen und somit zu überleben“. Von ihm haben die Schüler gelernt, dass man beim Sprechen mit „vermeintlich Anderen“ immer auch mit eigenen Denkschubladen konfrontiert wird. Und sie haben sich die große Frage gestellt: Warum gibt es Hass? Es seien „religiöser Analphabetismus, Vorurteile und Verschwörungstheorien“, die zu Intoleranz führten. „Bildung ist nicht nur abzufragender Stoff, sondern auch etwas fürs Herz, um Mensch zu sein“, sagt eine Schülerin. Mit einem Theaterstück, mit Musik und Tanz wird dieses gelebte Vielfalt bei der Feierstunde noch einmal unterstrichen.