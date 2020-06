Wenn der Ortsbeirat Rheingönheim am Mittwoch ab 18 Uhr zu seiner Sitzung im katholischen Pfarrzentrum St. Josef zusammenkommt, wird es einmal mehr um die Deponieerweiterung gehen. Die Fraktionen von CDU und FDP/FWG sehen bei diesem Reizthema noch Klärungsbedarf. „Aufgrund der noch nicht veröffentlichten neuen Gutachten zur Erhöhung der Deponie fordern wir detaillierte und aktualisierte Informationen zum aktuellen Stand der Planungen“, schreiben die Fraktionen.

Im gemeinsamen Antrag fragen sie daher: „Wann ist mit der geänderten Offenlage, welche die Erhöhung des Deponieberges thematisiert, zu rechnen?“ Matthias Weickert (FWG) verweist auf die Sorgen der Bürger wegen asbesthaltigen Staubs. Die zwei Fraktionen fordern daher Offenheit in der Kommunikation. Weickert: „Man tut dem Projekt keinen Gefallen, wenn man den Begriff Asbest hinter einem Zahlencode in der Offenlage verschleiert und dabei im gleichen Satz alle anderen Materialien mit Namen nennt.“ Über die Veröffentlichung der Gutachten solle auch dargelegt werden, wie groß der Asbestanteil in den Hochstraßen ist. Denn auf die Deponie komme ja nur belastetes Material, da alles andere recycelt werden könne. Im Sinne einer offenen Kommunikation mit den Bürgern sollten die Dimensionen und Auswirkungen des Deponiebergs „besser veranschaulicht werden“. Hier helfe insbesondere die Angabe der relativen Höhe in Bezug zu den Nachbarhäusern.