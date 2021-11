Er sprach: „Es werde!“ und „es ward!“ Bisweilen sind es wenige Worte, die wichtig sind, wichtig werden. Manchmal ist es ein einziges: So antworte: „Ja“-„Ja!“ Worte begründen Existenz, Beziehung, einen neuen Abschnitt. Sie bilden mein, bilden unser Fundament, unser Leben, mein eigenes, das vom Gegenüber, das von uns.

„Du bist mein geliebtes Kind!“ Diese Worte von dem, der Wort hält, stehen ausgesprochen oder implizit über jeder Taufe, besser über jedem Täufling. Zuwendung, Annahme, Freundschaft, Freiheit, Gnade, Vergebung, Treue, Verheißung – das sind „Haupt-Worte“, auf denen Glaube beruht. Worte, auf die ich mich verlassen kann, Worte, die mir den Weg weisen: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege!“

Sie geben Orientierung und Halt

Worte, die Orientierung, die Halt geben. Worte, sie trösten, kräftigen, motivieren, erfreuen, machen froh, bewahren, sie können heilen, versöhnen, vereinen. Das sind „gute Worte“. Die auf der anderen Seite, die gibt es leider auch. Wir brauchen die „Guten“, um uns zu begleiten, geleiten. Für jede und jeden sind es die vom Du, vom anderen. Für manche, die glauben, auch die von Gott.

Manchmal bekommt man sie zugesagt, begegnen sie einem im Vorübergehen –„en passant“, manchmal wird man auf sie gestoßen, wird neu aufmerksam. So erfuhr ich: „Insieme“. Ich kannte es zwar, doch dort wurde es mit Inhalt neu gefüllt – bei den Waldensern, evangelischen Christen in Italien. Eine Gruppe, die über Jahrhunderte verfolgt wurde, denen man ihren Glauben, ihre Berechtigung zur Existenz absprach, die man versuchte, auszumerzen.

Gemeinsam standhalten

Einzelnen gegenüber gelang dies immer wieder. Was sie überleben, ja stark werden ließ, kann man in einem Wort ausdrücken: „Insieme!“ – „Miteinander“. Jede einzelne hat nur etwas Kraft, jeder hat seine Schwächen. Das kann schwierig werden. Vereint können sich Fähigkeiten ergänzen, Mängel ausgeglichen werden. So kann man gemeinsam standhalten, bestehen bleiben. Gegenseitig und untereinander entsteht Vertrauen, kann Hoffnung keimen, Stärkung geschehen, Kraft erwachsen. „Gemeinsam“ kann man mehr, kann man Vieles schaffen und darüber hinaus zuversichtlich und froh werden.

„Insieme“ – ein eigentlich altbewährtes Prinzip, das bei vielen anscheinend in Vergessenheit geraten ist, das zumindest nicht zum gängigen „Grund-Wort-Schatz“ gehört.

Heben wir diesen – vielleicht aus unserm Gedächtnis verlorenen – Schatz! Versuchen wir gemeinsam, das anzugehen und anzupacken, was mich, was uns betrifft. Ich bin sicher, „miteinander“ gelingt sogar bisher Ungeglaubtes – Unglaublisches!

Probieren wir’s doch einfach: „Insieme!“

Zur Person

Michael Köhl, 64, ist evangelischer Pfarrer in Ludwigshafen-Süd. Am Sonntag wird er bei einem Festgottesdienst verabschiedet.