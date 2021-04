Fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod des Gitarristen Hans Reffert veröffentlicht dessen Band, „das kleine elektronische Weltorchester“ ewo2 ein neues Album. Für „AvantiPopolo 3“ haben Bernd Köhler, Laurent Leroi und Joachim Romeis eigene Stücke, Volkssongs und Arbeiterlieder aus aller Welt aufgenommen.

Schon seit einiger Zeit ist Bernd Köhler dabei, sein Archiv zu sichten, zu sortieren, sich durch sein in über 50 Jahren entstandenes Werk zu hören und für die Nachwelt festzuhalten – vor allem für seinen eigenen Sohn und seine Enkel, aber auch für alle, die ihn begleitet haben in der langen Zeit als politischer Liedermacher und als Stimme der Unterdrückten, der Geflüchteten, der Opfer von Krieg und Faschismus. Gerade arbeitet der gebürtige Ludwigshafener, der schon lange in Mannheim zu Hause ist, am zweiten Band seines Liederbuchs „Nachrichten vom Untergrund“.

Hommage an die Außenseiter

Dazwischen hat Köhler nun mit seinen Musikerkollegen Laurent Leroi (Akkordeon) und Joachim Romeis (Geige) die CD „AvantiPopolo 3“ aufgenommen – gerade noch rechtzeitig vor Corona. Sie ist in einer kleinen Auflage erschienen und wird im Eigenvertrieb angeboten. Es ist eine Platte für Liebhaber, für Sammler, für Nostalgiker. Man merkt, dass Bernd Köhler hauptberuflich als Grafiker gearbeitet hat: Ein hübsches Booklet erinnert an frühere Besetzungen des ewo2, an Köhlers langjährigen Freund und Weggefährten Hans Reffert und an die Wurzeln der zwölf Lieder. Reffert und Christiane Schmied sind auch zu hören: auf „Die Herren der Welt“, einer Vertonung eines Erich-Weinerts-Gedicht aus dem Jahr 1925.

Nur zwei der zwölf Lieder stammen von Köhler selbst: das Eröffnungsstück „Linker Vogel, schräger Kauz“, eine, in Köhlers Worten, „Hommage an die Außenseiter, die bunten Zugvögel der Revolte, die in keine politische Schublade passen“. Das andere ist „Komm Marie“, ein in den 1970er-Jahren entstandenes fröhliches Lied voller Schwung und Energie, in dem Köhler hingebungsvoll dazu auffordert, den „roten Stern zum Tanzen zu bringen“.

Der Aufstand der Seidenweber

Ansonsten unternimmt das ewo2 in mehreren Sprachen einen Streifzug durch die Lieder der Revolution und des Kampfes: von „Hasta Siempre, Commandante“ (in Erinnerung an Che Guevara, von dem eine beeindruckende Zeichnung Refferts abgedruckt ist) bis zu „Les Canuts“, ein von Aristid Bruant verfasstes Lied zur Erinnerung an den Aufstand der Seidenweber von Lyon im November 1831. Etwas unvermittelt kommt das alte Volkslied „Das Wandern ist des Müllers Lust“ daher – warum es im Programm ist und welchen politischen Hintergrund es hat, erschließt sich bei der Lektüre des Booklets.

Der Sound der Revolution, des Aufstand und des Erinnerns an die Probleme der Welt von Stellvertreterkriegen bis zur Klimakatastrophe ist ein lebendiger, beschwingter. Ohne Corona hätte man ihn bald mal wieder live hören können: Dass er am 8. Februar 70 Jahre alt wird, wollte Bernd Köhler eigentlich zum Anlass eines Konzerts im Capitol nehmen. Das ist, natürlich, erst einmal verschoben.

Im Netz