Heute, an Tag 28 der Fastenzeit, habe ich ein kleines Tief. Mir fällt es langsam schwerer, meine Vorsätze einzuhalten, zu verzichten, mich vorzubereiten. Eine Bekannte sagte darauf zu mir: „Du kannst das doch auch einfach wann anders machen.“ Außerdem hat meine Familie am Wochenende mit den Planungen fürs Osterfest begonnen. Was wird gegessen? Wo wird sich getroffen? Wer kommt wann wohin? Welche Messen werden gefeiert? Wer kocht? Wer backt?

„Es lohnt sich alles“

Das Osterfest ist bei uns immer ganz groß – sogar noch feierlicher als Weihnachten. Der Gedanke an die ganzen Vorbereitungen löst in mir manchmal eine Überforderung aus. Auch dazu meinte meine Bekannte: „Ihr könnt es doch dieses Jahr einfach mal ruhiger angehen – du musst ja nicht jeden Tag in die Kirche, und das muss doch auch kein großes Essen am Sonntag sein.“

Ja, wenn es hier nur um irgendeinen Feiertag ginge, würde es wohl keinen Unterschied machen, ob wir an Ostern feiern und ob ich mich vorbereite oder nicht. Aber weil im Zentrum all dieser Vorbereitungen das bedeutendste Ereignis steht, an das wir uns erinnern, macht es einen gewichtigen Unterschied. Für mich konkret: Ostern klärt meine Frage danach, wie es nach dem Tod weitergeht. Ich kann mich dem Hier und Heute zuwenden und mit dem Wissen leben, dass ich den Rücken frei habe. Und Jesus macht den Unterschied auch für dich: Er ist die Brücke zwischen Gott und uns Menschen geworden – er stirbt für alle Menschen, Freund und Feind, und wird so zum absoluten Liebesbeweis Gottes. Und wenn ich dann an die Freude in der Osternacht denke, die das „Halleluja, Jesus lebt“ in mir auslöst, weiß ich: Es lohnt sich alles.

„Wer an mich glaubt, wird leben“

Jeden Tag aufs Neue lohnt sich meine innere und die äußere Vorbereitung, lohnen sich meine Schritte auf ihn und meine Nächsten zu, mein Neubeginn. Jesus sagt uns: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? (Joh 11:26).

Die Autorin

Elisabeth Bauer, 26, ist Jugend- und Ministrantenreferentin.