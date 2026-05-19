Der bundesweite Mitmachtag zum Geburtstag des Grundgesetzes wird am Samstag, 23. Mai, auch in Maudach wörtlich genommen. „Offener Austausch – Demokratie im Maudacher Schloss“, lautet dann das Motto in der Von-Sturmfeder-Straße 3. Der Ehrentag ist eine gemeinsame Initiative des Bundespräsidenten und der Deutschen Stiftung für www.ehrentag.de. Ab 12 Uhr ist der Vortrag „Zwischen Kriegsende und Grundgesetz – Ludwigshafen und Maudach auf dem Weg zur Bundesrepublik Deutschland“ im Trausaal (Obergeschoss) zu hören. Referent ist Historiker Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen. Ab 14 Uhr führt Manuela Engel Krieg vom Förderverein Maudacher Jubiläen, durch das Museum. Von 12 bis 16 Uhr ist der Besuch der Museumsräume im Schloss ohne

Führung möglich. Von 12 bis 18 Uhr besteht in den Räumen der Wald- und Wiesenfreunde die Chance zum Austausch bei Kaffee und Kuchen, Getränken und Snacks (auf Spendenbasis). Das Schloss ist barrierefrei (Aufzug), die Haltestelle „Maudacher Schloss“ fahren die Buslinien 73, 76 und 78 an.