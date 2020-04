Dem Leitenden Oberstaatsanwalt Hubert Ströber zufolge kann es noch einige Wochen dauern, bis Ergebnisse vorliegen. „Die Prüfung dauert noch an“, sagte er am Freitag auf Anfrage. „Wir wollen unsere mit den Parallel-Ermittlungen der Polizei zusammenführen und eine Entscheidung aus einem Guss treffen.“ Laut Polizeipräsidium befindet sich die entsprechende Akte auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft.

Protest und Schmierereien

Im Fokus des juristischen Nachspiels steht das neue AfD-Bürgerbüro in der Innenstadt (Ludwigstraße). Am Abend des 10. März fand dort eine laut Polizei nicht angemeldete Demo mit etwa 50 Teilnehmern statt, in deren Folge die AfD Strafanzeigen stellte. Auch gegen Protestteilnehmer und Linken-Stadtrat Bernhard Wadle-Rohe wegen dessen Aussagen zur AfD im Nachgang. Zudem wurde das Parteibüro in der Nacht zum 5. April mit Farbe beschmiert, woraufhin die AfD Anzeige gegen Unbekannt stellte.