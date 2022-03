Auch in Ludwigshafen wird am Samstag gegen den Ukraine-Krieg demonstriert. Treffpunkt ist um 16.15 Uhr auf dem Berliner Platz. Dort werden der DGB-Vorsitzende und Historiker Klaus-Jürgen Becker sowie Angelika Veusette vom Stadtjugendring sprechen. Mit vor Ort ist auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), wie die Veranstalter weiter mitteilen. Gegen 16.45 Uhr startet dann ein Schweigemarsch, der über die Konrad-Adenauer-Brücke zum Mannheimer Schloss führt, wo es um 17.30 Uhr eine große Kundgebung im Ehrenhof gibt, bei der auch Steinruck spricht. Die Adenauer-Brücke wird in Fahrtrichtung Mannheim deshalb kurzzeitig für den Verkehr gesperrt, sagt Organisator Rüdiger Stein, DGB-Regionsgeschäftsführer. Er hofft auf viele Teilnehmer in Ludwigshafen und rechnet mit mindestens 200 bis 300 Menschen. „Es geht um ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“, sagt Stein. Bei der Demo gelten die Corona-Schutzregeln, die Teilnehmer sollen Maske tragen und einen Mindestabstand einhalten.