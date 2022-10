In Mannheim findet am Samstag auf dem Marktplatz eine Kundgebung statt, um ein Zeichen der Solidarität mit der Freiheitsbewegung im Iran zu setzen. Die Veranstalter wollen sich dabei auch an der weltweiten Aktion „Gisuboran – eine Haarsträhne für die Freiheit!“ beteiligen. Hintergrund: Iranerinnen schneiden sich aus Protest gegen das Mullah-Regime eine Haarsträhne ab, um gegen ihre Unterdrückung und für mehr Frauenrechte zu demonstrieren. Die Teilnehmerinnen an der Demo in Mannheim sollen ein weißes T-Shirt tragen und sich ebenfalls eine Haarsträhne abschneiden. Die Kundgebung unter dem Motto „Frauen – Leben – Freiheit“ soll um 16.30 Uhr beginnen und bis 18.30 Uhr dauern. Neben Vereinen und Menschenrechtsorganisationen sind auch Parteien aus dem Mannheimer Stadtrat dabei.