Rund 20 Menschen haben am Freitag in Ludwigshafen gegen die Corona-Maskenpflicht an Schulen demonstriert. Laut Veranstalter habe es sich größtenteils um besorgte Eltern gehandelt, welche die vom Land vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen für nicht verhältnismäßig und für überzogen halten. Das Motto der Proteste lautete: „Covid-19 – mit den richtigen Maßnahmen schaffen wir es“. Nachdem auch rechte Gruppierungen den Demonstrationsaufruf in den sozialen Netzwerken geteilt hatten und die RHEINPFALZ darüber berichtete, stellten die Eltern klar, dass sie nicht mit Corona-Leugnern, Impfgegnern, Esoterikern oder Rechtsradikalen in einen Topf geworfen werden wollten. Deshalb wurden am Morgen von ursprünglich vier geplanten Kundgebungen drei Demos abgesagt. Dennoch hatte sich ein knappes Dutzend Leute in der Innenstadt versammelt. Die Hauptkundgebung fand mit 22 Personen vor einer Grundschule im Stadtteil Gartenstadt statt. Das Ludwigshafener Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus erkannte darunter vier bis fünf Personen, die auch schon bei rechten Demonstrationen in der Region gesichtet worden seien. Die Polizei bilanzierte am Freitagnachmittag einen störungsfreien Verlauf.