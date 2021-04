Mit Schildern, Plakaten, Fähnchen und Luftballons haben am Freitagabend – wie zuletzt am 27. März – mehrere Dutzend Menschen von 17.30 bis gegen 20 Uhr auf den Gehsteigen entlang der vielbefahrenen Industriestraße (Friesenheim) gegen die Corona-Politik demonstriert. Bei der Stadt angemeldet hatte die Demo eine Einzelperson. Die meisten, aber nicht alle Teilnehmer trugen Masken. Vereinzelt hupten Autofahrer und zeigten den erhobenen Daumen als Zeichen der Solidarität. Die Polizei war ebenso vor Ort präsent wie das Ordnungsamt. In einem Aufruf in den Sozialen Netzwerken mit dem Absender „Querdenken (621 – Mannheim)“ war von der „3. Schilderaktion“ die Rede. Während am 27. März etwa 50 Protestierer ihrem Ärger mit markigen Sprüchen Luft verschafften, waren es am Freitag wesentlich mehr. Für maximal 100 Personen war die Demo zwischen Kopernikus- und Pettenkoferstraße unter der Auflage genehmigt worden, dass Coronaregeln wie das Abstandsgebot eingehalten werden. Der Titel der friedlichen Kundgebung lautete „Kritik an der Regierung und dem System.“