Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu einer Demo gegen die Abschiebung von Familie T. rufen Sebastian Hochwarth und Dolly El-Ghandour am Freitag, 24. April, um 16 Uhr vor dem Lichttor am Rathausplatz auf. Die SPD-Jugendorganisation Jusos hat unterdessen das Vorgehen der Behörden in dem Fall scharf kritisiert.

Die Familie, die zur jesidischen Minderheit zählt, wurde mit zwei ihrer Kinder (fünf und zwölf Jahre alt) am 30. März über Berlin nach Armenien abgeschoben. Der älteste Sohn Thar