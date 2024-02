Mit rund 1000 Teilnehmern rechnet die Polizei für die am Samstag, 3. Februar, ab 14 Uhr auf dem Berliner Platz vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) organisierte Kundgebung „für eine offene, solidarische und vielfältige Gesellschaft“. Das sagte ein Sprecher des Präsidiums auf Anfrage nach einem „Kooperationsgespräch“ mit dem Ausrichter und der Stadt als Versammlungsbehörde. Ursprünglich hatte DGB-Regionsgeschäftsführer Rüdiger Stein 300 Teilnehmer angemeldet. Laut Polizei wird am Berliner Platz ein Demozug starten, der der über Ludwig-, Bahnhof-, Rheinuferstraße und die Heny-Roos-Passage zurück zum Ausgangsort führt.

Stein geht davon aus, dass die Veranstaltung etwa 90 Minuten dauert. Er moderiert die Kundgebung, bei der auch Vertreter der Kirchen, des Stadtjugendrings sowie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) zum Mikro greifen wollen. Der Behindertenbeirat will ebenfalls Position beziehen: „Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist durch extrem rechte Positionen gefährdet. Wir stehen für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt“, bekräftigen die Vorsitzenden Andreas Massion und Holger Scharff. Stein bittet Teilnehmer darum, am Samstag auf Nationalflaggen oder entsprechende Symbole zu verzichten, um keine Konflikte zu schüren.

Am 27. Januar hatten in Frankenthal über 2500 Menschen gegen rechts demonstriert, in Mannheim waren es etwa 20.000. In Ludwigshafen geht die Polizei von einer friedlichen Kundgebung aus. Sie rechnet allerdings während der Demo, insbesondere wegen des Marsches durch die Innenstadtbereiche, mit Verkehrsbeeinträchtigungen.

Unter dem Motto „Schifferstadt gemeinsam für Demokratie, Vielfalt und Toleranz“ lädt das Bündnis gegen Rechts und für Toleranz am Sonntag, 4. Februar, zu einer Kundgebung vor dem Schifferstadter Rathaus ein. Los geht’s laut Ankündigung um 15 Uhr.