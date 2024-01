Anhänger von Kremlgegner Alexej Nawalny haben am Sonntag weltweit zu Demonstrationen anlässlich des dritten Jahrestags seiner Inhaftierung am 21. Januar aufgerufen. „Geplant waren Demonstrationen wegen der starken Repressionen in Russland allerdings nur im Ausland“, teilt Klaus-Jürgen Becker mit, der beruflich stellvertretender Leiter des Ludwigshafener Stadtarchivs ist. Auch in Ludwigshafen haben sich Beckers Angaben zufolge am Sonntag rund 30 Personen auf dem Berliner Platz an einer friedlichen Kundgebung mit Plakaten und Wortbeiträgen auf Deutsch und Russisch beteiligt. Neben der Freilassung des Putin-Kritikers sei auch ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gefordert worden. Nawalny selbst sitzt Berichten zufolge seit Dezember im Gefängnis „Polarwelt“ in der sibirischen Jamal-Region.