„Wir wollen auch aus Ludwigshafen ein mahnendes Signal setzen“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) bei der Kundgebung des Netzwerks gegen rechte Gewalt und Rassismus am Samstag auf dem Europaplatz.

Auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges müsse man gegen Rassismus und Rechtsextremismus ankämpfen, die nicht mehr nur in Randgruppen vorkämen, sondern mittlerweile auch der Mitte der Gesellschaft erreicht hätten, mahnten Steeg und Renate Bauer von der Freireligiösen Landesgemeinde Pfalz. Es sei wichtig, ein Zeichen zu setzen – „gerade in einer Stadt wie Ludwigshafen, in der mittlerweile 50 Prozent der Stadtgesellschaft einen Migrationshintergrund hat“, so Steeg.

Auch wenn aus dem eigentlich geplanten Schweigemarsch eine pandemiekonforme Kundgebung mit weniger Teilnehmern unter Einhaltung von Abstandsgebot und Maskenpflicht wurde, sei das Thema dringlicher denn je, betonte Rüdiger Stein als Netzwerkssprecher. Erinnert wurde an alle Menschen, die seit 1990 in Deutschland Opfer rechter Gewalt geworden sind, sei es durch die Morde der NSU-Terrorgruppe, Amokläufe oder gezielter Attentate.

40 Teilnehmer

„Andere abzuwerten oder auf Grund von Namen und Aussehen auszugrenzen, ist kein Ausdruck von Meinungsfreiheit, sondern von Unmenschlichkeit“, rief Renate Bauer den rund 40 Teilnehmern der Kundgebung ins Gedächtnis. „Normalerweise sind wir mehr, aber wir haben unsere 28 Mitgliedsorganisationen dazu aufgerufen, nur wenige Vertreter zu entsenden“, erklärte Rüdiger Stein vom Netzwerk. Gemeinsam setze man sich für ein friedliches Zusammenleben und in gegenseitiger Achtung ein, sagte Stein. Weil der 21. März als Internationaler Tag gegen Rassismus erneut den Beschränkungen in Zeiten der Pandemie zum Opfer fiel, sei man auf den Jahrestag des Kriegsendes ausgewichen.