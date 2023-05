Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 30 Jahren, am 22. April 1992, hat sich die „Alzheimer-Gesellschaft Vorderpfalz“ in Ludwigshafen gegründet. Über Demenz und die nach Alois Alzheimer benannte Krankheit war bis dahin noch so gut wie nichts bekannt. Gesprochen wurde darüber kaum, was zur Isolation der Betroffenen und ihren Angehörigen führte.

Um die Situation zu verbessern, kümmerten sich die Ehrenamtlichen der Alzheimer-Gesellschaft um den Aufbau von Informationsangeboten und Selbsthilfegruppen. Nach Gründung von