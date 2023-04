Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Landesligist FSV Schifferstadt hinkt der Konkurrenz etwas hinterher. Damit ist nicht der Tabellenplatz gemeint, sondern die Spielanzahl, die das Bild verzerrt. Am Sonntag, 15 Uhr, stehen die „13er“ beim FSV Offenbach vor einer hohen Hürde.

Der Ausfall der Partie in Alzey am vergangenen Samstag kam ungelegen, denn die Schifferstadter haben bereits das Spiel in Jockgrim nachzuholen, das für den kommenden Mittwoch angesetzt ist. Dazu