„Wir telefonieren dann mal zwischen den Jahren“ schrieb ich einer Freundin zu Weihnachten. „Zwischen den Jahren“ – das ist die Zeit, wenn Weihnachten vorüber ist und Silvester noch nicht am Himmel, wenn das alte Jahr zu Ende geht und das neue noch nicht begonnen hat.

Manche Leute sagen, dass sie diese Tage besonders lieben. Sie seien ruhiger, stressfreier, weniger verplant. Aber dann packen wir doch so vieles in diese vier, fünf Tage, dass im Rückblick nicht viel freier Raum geblieben ist.

Wie auch immer wir mit diesen Tagen umgehen, wir scheinen solche Zwischenzeiten zu brauchen: Den Sonntagabend, an dem das vollgepackte Wochenende fast vorbei ist, die neue Woche mit all ihren Terminen und Aufgaben aber noch nicht angefangen hat. Die Zeit nach einem Schulabschluss oder einer Prüfung und dem Beginn einer Ausbildung oder eines Berufseinstiegs. Zwischenzeiten, die keinen besonderen Zweck erfüllen müssen, Pausen, Unterbrechungen von Routinen, von Arbeit und Stress. Durchatmen, Nichtstun, Nachdenken, inneres und äußeres Aufräumen, um so wieder Ordnung ins Leben zu bringen, den Überblick zu behalten, den Blick frei zu räumen.

Neue Perspektiven entwickeln

Ich glaube, es sind genau solche Zeiten, in denen wir neue Perspektiven für die Zukunft entwickeln und dann auch den Weg sehen, den wir gehen können. Nicht zufällig entwickeln sich in diesen Tagen auch die vielen guten Vorsätze für das neue Jahr. Und auch wenn diese nicht alle umgesetzt werden, wir brauchen sie, um uns als Gestaltende und nicht nur als Getriebene unseres Lebens zu sehen.

Dass das Coronavirus, das uns nun fast zwei Jahre vor sich hertreibt, das alles erschwert, ist keine Frage. Aber gerade deshalb ist einer meiner Vorsätze für das neue Jahr, dass ich mich von Corona nicht komplett beherrschen, mir nicht jede Perspektive nehmen lassen möchte – auch wenn ich weiterhin alle Regeln einhalten werde. Ich trotze dem Virus, indem ich mich in Gelassenheit und Zuversicht übe und innere Freiheit bewahre. Die Tage zwischen den Jahren sind dafür eine gute Zeit. Ein gutes Jahr 2022 – mit vielen Zwischen-Zeiten!

Die Autorin

Barbara Kohlstruck (62) ist Dekanin des Protestantischen Kirchenbezirks.