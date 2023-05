Wer hat denn da den Altkanzler halbiert? Das fragte sich RHEINPFALZ-Leser Martin Schoeneberger und wandte sich an die Lokalredaktion. „Ich bin regelmäßiger Radfahrer und nutze die Konrad-Adenauer-Brücke. Hier ist mir seit vergangener Woche aufgefallen, dass an beiden Brückenenden aus dem Metallschild ,Konrad-Adenauer-Brücke’ jeweils das ,Adenauer’ entfernt wurde, zuletzt war auch in Richtung Mannheim der Teil ,Brücke’ entfernt. Da es sich um ein festes Messingschild – Größe: 30 Zentimeter mal 1,60 Meter – handelt, muss es wohl rausgeschnitten und entwendet worden sein. Haben Sie hierzu eine Info?“

Das sagt die eine Stadtverwaltung

Ein Sprecher der Ludwigshafener Stadtverwaltung antwortete auf Anfrage so: „Die Adenauer- und die Kurt-Schumacher-Brücke sowie alle Einrichtungen auf den Brücken sind im Unterhalt der Stadt Mannheim. Unsere Zuständigkeit beginnt auf der Seite des Widerlagers Ludwigshafen, also am Übergang von Brücke zu erstem Stützbauwerk.“

Das sagt die andere Stadtverwaltung

Ein Sprecher der Mannheimer Verwaltung klärte dann auf: „Bei einer betrieblichen Bauwerksprüfung diese Woche ist den Kollegen aufgefallen, dass das Schild beschädigt, beziehungsweise gestohlen wurde. So etwas kommt in größeren Abständen leider immer mal wieder vor. Die Ersatzbeschaffung der Schilder wird veranlasst.“

Bis wann genau der Konrad wieder seinen Adenauer erhält, ist derweil unklar.