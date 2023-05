Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Der gesuchte Ort, beziehungsweise das gesuchte Gebäude sind eigentlich nicht zu übersehen, weil zwar nicht alles, aber doch schon vieles überragend. Kopf hoch, dann dürfte die Antwort nicht sonderlich schwierig sein. Wenn Sie wissen, wonach wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.